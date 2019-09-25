В реконструкции проспекта Кирова используют крошащийся кирпич
В соцсетях выкладывают фотографии кирпича, который привезли на проспект Кирова, где идет реконструкция пешеходной зоны.
- Вот такой кирпич привезли на проспект. Он просто крошится в руках. Как можно его укладывать? — недоумевает пользовательница соцсети Ирина.
Кирпич, который используется при реконструкции проспекта Кирова, крошится еще на палетах. Фото соцсетей
В комментариях предполагают, что кирпич, похоже, передержали в печи. Однако от этих пояснений растрескавшийся стройматериал крепче не стал. Применение его в каких бы то ни было целях при реконструкции проспекта Кирова вызывает заслуженное возмущение горожан.
Напомним, завершить все работы на главной пешеходной улице Саратова власти обещали к 15 октября.
ИСТОЧНИК KP.RU