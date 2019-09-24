Отопсезон — 2019: в Саратове отопительный сезон начнется завтра

СЕГОДНЯ 17:17 2019-09-24T17:37:19+03:00

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Глава Саратова Михаил Исаев на своей странице в соцсети Instagram сообщил о начале отпсезона.

- Завтра, 25 сентября, в Саратове начнется отопительный сезон! Это вызвано резким понижением среднесуточной температуры наружного воздуха. Соответствующее постановление было подписано сегодня. Управляющим и ресурсоснабжающим организациям необходимо в максимально короткие сроки предпринять все меры для оперативного пуска тепла в жилые дома, — написал глава города.

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ИСТОЧНИК KP.RU