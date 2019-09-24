2019-09-24T17:01:56+03:00
Общество

Отопсезон — 2019: Валерий Радаев потребовал ускорить подачу тепла в жилые дома

Губернатор сказал, что жители жалуются на холод в домах
Екатерина Семенова
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Губернатор Валерий Радаев Саратовской области сегодня, 24 сентября, проинспектировал ход работ на улице Радищева, где продолжается ремонт тепловых сетей.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, работы должны быть завершены до конца недели. Так заверил представитель компании «Т Плюс».

- Со вчерашнего дня всем руководителям муниципальных образований дано поручение начать отопление во всех социальных объектах. Жители пишут мне и жалуются, что нет горячей воды, а дома очень холодно, — подчеркнул Радаев.

В Саратове к отоплению подключены уже 70 объектов соцсферы, начали поступать заявки на подачу тепла в жилых домах.

- Жители должны быть проинформированы, когда им подключат отопление. Если вдруг заявка подана, а тепла нет, то почему? Объясняйте жителям. С горячей водой у нас тоже никаких оттяжек на технологические процессы быть не может. Мы вошли в осенне-зимний период. Горячая вода и тепло должны быть, — подчеркнул губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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