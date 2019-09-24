Жительница Энгельса пожаловалась на невозможность детям посещать бассейн в Школе нового века

СЕГОДНЯ 08:38 2019-09-24T08:38:43+03:00

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В Школе нового века в Энгельсе дети не могут попасть в бассейн, так как им не хватает абонементов.

С такой жалобой в группу сторонников председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина обратилась одна из жительниц.

- Посещают бассейн не только ученики нашей школы, но и учащиеся других школ, а самое ужасное, что тот же бассейн посещают взрослые (покупают абонемент и плавают себе на здоровье). Многие родители, дети которых не попали, возмущены. Почему такая несправедливость? Есть детки, которым врач назначил плавание (ортопеды, педиатры, пульмонологи и т.д.), но школе, вернее руководству, важнее, наверное, взрослые, а не дети — заявила она.

В сообщении приводится абонемент на посещение бассейна, где указано, в том числе, возможность приходить на занятия взрослым — в 07:15 и 08:30.

ИСТОЧНИК KP.RU