2019-09-24T14:08:58+03:00
Общество

Мэрия: Предприниматели готовы терпеть неудобства из-за ремонта проспекта Кирова

Неудобства терпят также и горожане, которые не могут пройти по пешеходной зоне
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На главной пешеходной улице Саратова сложно пройти без риска упастьНа главной пешеходной улице Саратова сложно пройти без риска упасть
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Рабочие на проспекте Кирова перешли на участок от улицы Горького до Вольской, где ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» завершает врезки трубопроводов в арках и приямках жилых домов.

- Именно здесь несколько точек вскрытия создают помехи в перемещении пешеходов, — признал заместитель главы администрации Саратова по городскому хозяйству Максим Сиденко.

На территории третьего квартала от улицы Вольская до Чапаева, работы на подземных сетях не закончены, и в мэрии требуют от коммунальщиков завершить все врезки к 26 сентября. После этого подрядчик реконструкции проспекта начнет там замену покрытия. На участке от Радищева до Горького укладка плитки уже ведется.

- В условиях ограниченности строительного сезона нужно ускорить темпы ремонта. Необходимо на каждом участке вскрытия задействовать бригады, чтобы успеть в обозначенные сроки. Горожане должны видеть это, наблюдать прогресс. Предприниматели не раз высказывались на встречах, которые проводили мы или администрация Фрунзенского района, что готовы мириться с временными неудобствами, если приложенные усилия будут видны, — оговорил условия терпения горожан Сиденко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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