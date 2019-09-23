Задержан подозреваемый в удушении женщины на стройке в Вольске

СЕГОДНЯ 12:50 2019-09-23T12:50:22+03:00

Мужчина уже ранее был судим

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В Вольске задержан 27-летний местный житель, который подозревается в убийстве 28-летней женщины. Ее тело было обнаружено возле стройки многоэтажного дома на улице Ярославская днем 17 сентября.

Согласно судебно-медицинскому исследованию ее смерть наступила в результате механической асфиксии от сдавления шеи.

Задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Следственным отделом по городу Вольск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области продолжается расследование уголовного дела об убийстве.

ИСТОЧНИК KP.RU