В горящем сарае в Марксе погиб неизвестный мужчина

СЕГОДНЯ 11:27 2019-09-23T11:57:06+03:00

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В Марксе Саратовской области на пожаре погиб человек.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, трагедия случилась вечером в воскресенье.

Сигнал о возгорании поступил дежурному МЧС Маркса в 22:35. Загорелся сарай на площади 2 кв. м.

На тушение выезжали пятеро пожарных.

В горящем здании погиб мужчина, чья личность сейчас устанавливается.

Предположительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем неизвестного лица.

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ИСТОЧНИК KP.RU