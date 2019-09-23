В горящем сарае в Марксе погиб неизвестный мужчина
Личность устанавливается
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В Марксе Саратовской области на пожаре погиб человек.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, трагедия случилась вечером в воскресенье.
Сигнал о возгорании поступил дежурному МЧС Маркса в 22:35. Загорелся сарай на площади 2 кв. м.
На тушение выезжали пятеро пожарных.
В горящем здании погиб мужчина, чья личность сейчас устанавливается.
Предположительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем неизвестного лица.
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ИСТОЧНИК KP.RU