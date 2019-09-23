Четыре человека погибли на пожаре в Аткарском районе
На пепелище обнаружены тела двух мужчин и двух женщин
На пепелище в села Озерное нашли четыре тела. Фото СУ СКР по Саратовской области
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Следователи Аткарского района СУ СКР по Саратовской области проводят проверку смерти гибели четырех человек.
В МЧС сообщение о пожаре в частном доме села Озерное поступило в пять часов утра 23 сентября.
На пепелище были найдены трупы четырех человек — 55-летнего хозяина дома, его 28-летней сожительницы, их 57-летней односельчанки. Следователи устанавливают личность четвертого погибшего.
По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность газового отопления.
На месте трагедии проводятся судебно-медицинские исследования.
ИСТОЧНИК KP.RU