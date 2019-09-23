Четыре человека погибли на пожаре в Аткарском районе

СЕГОДНЯ 08:45 2019-09-23T08:59:51+03:00

На пепелище в села Озерное нашли четыре тела. Фото СУ СКР по Саратовской области

На пепелище обнаружены тела двух мужчин и двух женщин

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Следователи Аткарского района СУ СКР по Саратовской области проводят проверку смерти гибели четырех человек.

В МЧС сообщение о пожаре в частном доме села Озерное поступило в пять часов утра 23 сентября.

На пепелище были найдены трупы четырех человек — 55-летнего хозяина дома, его 28-летней сожительницы, их 57-летней односельчанки. Следователи устанавливают личность четвертого погибшего.

По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность газового отопления.

На месте трагедии проводятся судебно-медицинские исследования.

ИСТОЧНИК KP.RU