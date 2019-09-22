В массовой аварии на Большой Садовой пострадал человек
Столкновение произошло у дома № 230
Фото ГИБДД Саратова
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В Саратове днем 22 сентября напротив дома № 230 по ул. Большая Садовая произошло столкновение трёх автомашин.
По предварительным данным ГИБДД Саратова, в столкновении недалеко от пересечения с Тракторной, участвовали три машины: «Лада Приора», Hyundai Sonata и Citroen.
Пассажир одного авто доставлен в лечебное учреждение.
Подробности и обстоятельства аварии уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU