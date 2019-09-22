В массовой аварии на Большой Садовой пострадал человек

СЕГОДНЯ 15:00 2019-09-22T15:00:54+03:00

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В Саратове днем 22 сентября напротив дома № 230 по ул. Большая Садовая произошло столкновение трёх автомашин.

По предварительным данным ГИБДД Саратова, в столкновении недалеко от пересечения с Тракторной, участвовали три машины: «Лада Приора», Hyundai Sonata и Citroen.

Пассажир одного авто доставлен в лечебное учреждение.

Подробности и обстоятельства аварии уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU