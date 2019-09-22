2019-09-22T13:04:25+03:00
Происшествия

В Саратовской области разыскивают пропавшего худощавого мужчину с зелеными глазами

39-летний Андрей Муратов ушел из длма в Энгельсе 13 сентября
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39-летний Андрей Муратов39-летний Андрей Муратов
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В Энгельсе Саратовской области пропал без вести 39-летний Андрей Муратов. Мужчина ушел из дома 13 сентября в неизвестном направлении и исчез. С тех пор о нем нет никаких вестей.

Как сообщают волонтеры отряда "Лиза Алерт Саратов" в соцсети «ВКонтакте», пропавший мужчина 170 см роста, худощавого телосложения, волосы темные с сединой. У Андрея короткая стрижка, глаза зеленые.

Предположительно в день исчезновения был одет в темно-синюю болоньевую куртку, синие джинсы, светло-голубые кроссовки на белой подошве.

Всех, кто обладает информацией о его местонахождении, просят сообщить об этом по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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