«Сокол» крупно обыграл «Химки-М» и подошел вплотную к лидерству
Саратовский футбольный «Сокол» 21 сентября в рамках 10-го тура первенства России среди команд ПФЛ на своем поле обыграл подмосковные «Химки-М» со счетом 3:0.
Все голы были забиты во втором тайме и только футболистами саратовской команды.
На 52-й минуте первый гол забил полузащитник Александр Столяренко, на 72-й - нападающий Виталий Галыш, на 76 минуте нападающий Александр Перченок.
Благодаря этой победе «Сокол» с 21 очком в таблице ОЛИМП-Первенства России ПФЛ занимает второе место, уступая «Динамо-Брянск» только одно очко.
Следующий матч состоится у саратовских футболистов пройдет на выезде 28 сентября против «Рязани».
ИСТОЧНИК KP.RU