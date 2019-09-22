«Сокол» крупно обыграл «Химки-М» и подошел вплотную к лидерству

СЕГОДНЯ 08:53 2019-09-22T08:53:45+03:00

Отставание от «Динамо-Брянск» состявляет всего одно очко

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Саратовский футбольный «Сокол» 21 сентября в рамках 10-го тура первенства России среди команд ПФЛ на своем поле обыграл подмосковные «Химки-М» со счетом 3:0.

Все голы были забиты во втором тайме и только футболистами саратовской команды.

На 52-й минуте первый гол забил полузащитник Александр Столяренко, на 72-й - нападающий Виталий Галыш, на 76 минуте нападающий Александр Перченок.

Благодаря этой победе «Сокол» с 21 очком в таблице ОЛИМП-Первенства России ПФЛ занимает второе место, уступая «Динамо-Брянск» только одно очко.

Следующий матч состоится у саратовских футболистов пройдет на выезде 28 сентября против «Рязани».

ИСТОЧНИК KP.RU