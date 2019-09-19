Александр Ландо написал заявление об увольнении из СГЮА
Александр Ландо решил уволиться из Института законотворчества, который находится в структуре Саратовской государственной юридической академии.
Как сообщает «Саратов24», он написал заявление по собственному желанию, сославшись на состояние здоровья.
Ландо планирует уволиться с 23 сентября.
Напомним, «КП-Саратов» уже сообщала несколько дней назад о том, что Александр Ландо может уйти из СГЮА. Ранее в отношении него было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Кроме того, в СМИ распространяется информация, что ректор СГЮА Сергей Суровов также может покинуть свой пост.
ИСТОЧНИК KP.RU