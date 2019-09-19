Распределены квартиры для сирот в первом быстровозводимом доме в Базарном Карабулаке

СЕГОДНЯ 15:39 2019-09-19T15:53:20+03:00

В этом году новоселами станут 771 человек

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Сегодня, 19 сентября, в министерстве строительства и ЖКХ Саратовской области состоялась жеребьевка по распределению 18 квартир в первом быстровозводимом доме в Базарном Карабулаке.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе министерства строительства и ЖКХ Саратовской области, здание построено по региональной государственной программе «Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры».

Министр строительства и ЖКХ области Павел Мигачёв рассказал, что дом был возведен по сборно-монолитной технологии, в каждой квартире есть автономное отопление. Благодаря такой конструкции срок строительства здания под ключ с отделкой составляет не более шести месяцев.

Депутат областной думы Леонид Писной напомнил, что в соответствии с действующим в Саратовской области законодательством сироты имеют право на получение жилья площадью не менее 30 кв. метров. Квартира предоставляется по договору найма специализированного жилого помещения сроком на пять лет, затем возможна приватизация. У сирот есть десять рабочих дней на осмотр жилых помещений.

Напомним, с начала года в министерстве строительства и ЖКХ распределили квартиры в Саратове, Аткарске, Новоузенске, Красноармейске, Петровске, Марксе, Пугачеве, Балашове, Красном Куте, Ершове, Балакове, Вольске, Ртищеве, поселке Степное Советского района. В этом году для обеспечения жильем детей-сирот выделено 763,5 млн. рублей. Это позволит 771 гражданину стать новоселами.

ИСТОЧНИК KP.RU