В Саратовской области начали строить быстровозводимые дома для сирот

СЕГОДНЯ 15:22 2019-09-01T15:22:33+03:00

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В Базарном Карабулаке Саратовской области построен первый в регионе быстровозводимый дом для сирот.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе министерства строительства и ЖКХ, в доме 18 квартир.

Здание возведено по сборно-монолитной технологии.

- Благодаря такой конструкции срок строительства здания под ключ с отделкой составляет не более шести месяцев, – заявил Павел Мигачев, министр строительства, во время осмотра дома.

Сейчас в министерстве на жилищном учете стоят 6,8 тыс. граждан, 2,5 тыс. из них по решению суда имеют право на получение жилья. Всего в 2019 году на квартиры сиротам выделено 763,5 млн рублей, это позволит выделить помещения 771 нуждающемуся.

ИСТОЧНИК KP.RU