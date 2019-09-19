За 3 месяца в Саратовской области банки обнаружили 54 поддельные купюры

СЕГОДНЯ 13:17 2019-09-19T16:04:38+03:00

Фальшивые деньги каждый год обнаруживаются в банковской системе Фото: Михаил ФРОЛОВ

Чаще всего подделывают бумажки номиналом пять тысяч рублей

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В банковской системе Саратовской области за второй квартал 2019 года было выявлено 54 поддельных российских банкноты - на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном отделении Волго-Вятского ГУ Банка России, большая часть подделок пришлась на банкноты номиналом 5 тыс. рублей. Их выявили 42 штуки. Еще 11 поддельных купюр оказались номиналом 1 тыс. рублей. Еще в одном случае банки выявили фальшивую 500-рублевку.

Для кассовых работников у Банка России разработана бесплатная программа обучения, где делятся сведениями об оформлении и защитных признаках банкнот, способах их проверки и так далее. Это поможет не попасться на крючок фальшивомонетчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU