В Вольске около стройки рабочие нашли труп женщины

СЕГОДНЯ 09:51 2019-09-18T09:51:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В Вольске Саратовской области трагически погибла молодая женщина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело 28-летней пострадавшей нашли 17 сентября рабочие вблизи строящегося дома.

По предварительной версии, 15 сентября около 22 часов женщина ушла домой с работы. Однако на следующий день к ней пришла мать, но не обнаружила дочь дома. Мобильный телефон был отключен.

Мать не стала обращаться в полицию сразу, так как предположила, что дочь могла остаться в гостях ночевать.

В настоящее время следователи осматривают место, где найдено тело, устанавливаются причины гибели. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU