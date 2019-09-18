В Вольске около стройки рабочие нашли труп женщины
В Вольске Саратовской области трагически погибла молодая женщина.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело 28-летней пострадавшей нашли 17 сентября рабочие вблизи строящегося дома.
По предварительной версии, 15 сентября около 22 часов женщина ушла домой с работы. Однако на следующий день к ней пришла мать, но не обнаружила дочь дома. Мобильный телефон был отключен.
Мать не стала обращаться в полицию сразу, так как предположила, что дочь могла остаться в гостях ночевать.
В настоящее время следователи осматривают место, где найдено тело, устанавливаются причины гибели. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU