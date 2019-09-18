2019-09-18T17:12:02+03:00
Общество

В Саратове началось обсуждение закрытия Трофимовского моста

Путепровод закроют на год
Екатерина Семенова
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..Фото: Екатерина Семенова
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Сегодня, 18 сентября, в зале ДК «Россия» на площади Ленина в Саратове проходит заседание актива Ленинского района.

Как сообщил корреспондент КП-Саратов, граждане собрались, чтобы высказать мнение по поводу закрытия Трофимовского моста и узнать о планируемых путях объезда.

В президиуме Сергей Бровкин, директор МУ Транспортное управление Саратова, Лада Мокроусова, глава администрации ленинского района, исполняющий обязанности главы города Максим Сиденко, зампред комитета по должно транспортному хозяйству Сергей кузнецов, руководитель ООО «Институт «Проектмостореконструкция»» Виктор морозов.

. Фото: Екатерина Семенова

.Фото: Екатерина Семенова

Напомним, Трофимовский мост закроют с 15 октября на год.

Там будут проводить реконструкцию, также потребуется перекрытие улицы Шехурдина — ее будут расширять и перестраивать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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