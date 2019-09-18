Крупный торговец нелегальным спиртным и сигаретами получил условный срок в суде Ершова

СЕГОДНЯ 12:05 2019-09-18T12:05:58+03:00

В момент задержания на его складе нашли нелегального алкоголя на 5 млн рублей

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Следователи Ершовского отдела СУ СКР по Саратовской области предоставили в суд достаточно доказательств для вынесения обвинительного приговора 25-летнему местному жителю, который крупными партиями завозил и реализовывал через свой магазин немаркированный алкоголь и сигареты.

По версии следствия, табак и алкоголь без маркировки он привозил из Курской области и складировал ее на территории Ершова. Потом он продавал их через принадлежащий ему магазин в этом же городе.

8 декабря 2018 года для разгрузки очередной партии нелегального товара он привлек грузчиков. Именно в этот момент во время выгрузки его задержали сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Саратовской области.

- Общая стоимость обнаруженной и изъятой немаркированной продукции составила более 5 миллионов рублей. Первоначально молодой человек не признавал вину, но под воздействием собранных следователями СК доказательств на предварительном следствии и в суде признал свою вину полностью, - сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, со штрафом в размере 500 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU