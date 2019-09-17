Уголовное дело заведено на незаконного перевозчика из Казахстана

СЕГОДНЯ 17:34 2019-09-17T17:34:44+03:00

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На стационарном посту ДПС в Балаковском районе днем 4 сентября сотрудники ФСБ задержали 51-летнего иностранца при попытке даче взятки сотруднику автодорожного надзора.

Задержанный на арендованном автобусе занимался перевозкой людей из Казахстана в Россию и обратно. При проверке документов выяснилось, что разрешения на осуществление международных автомобильных перевозок у водителя нет. За это ему грозил штраф от 100 до 150 тыс. рублей. Предприниматель решил «сэкономить» и предложил решить вопрос полюбовно – инспектор не составляет протокол, а за это получает 20 тыс. рублей.

По данным следствия, сотрудник автодорожного надзора от денег отказался, заметив, что это тянет на уголовное дело. Тем не менее, водитель всучил ему 20 тыс. рублей. Инспектор сообщил об этом в правоохранительные органы.

По ходатайству следователей регионального СУ СКР суд заключил задержанного перевозчика под стражу. Возбуждено уголовное дело о даче взятки должностному лицу.

ИСТОЧНИК KP.RU