2019-09-16T21:36:30+03:00
Общество

В Саратове снесут дом с клубом Вячеслава Максюты

Постановление о сносе двух домов в Заводском районе подписал глава города Исаев
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Дом №8 на улице ОрджоникидзеДом №8 на улице Орджоникидзе
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На сайте администрации Саратова размещены постановления главы города Михаила Исаева о сносе еще двух домов в Саратове.

В Заводском районе жильцы должны в трехмесячный срок покинуть пятиэтажный дом № 2/1 на улице Прудной. Все 157 квартир построенного в 1970 году здания должны пустовать к моменту сноса. Крайний срок для принудительного разрушения дома установлен на начало августа 2021 года.

Тот же самый срок сноса установлен для дома №8 по улице Орджоникидзе, рядом с пересечением проспекта Энтузиастов.

Речь идет о пятиэтажном кирпичном здании, построенном в 1967 году. В нем 4 подъезда, 64 жилых квартиры, собственники должны выселиться в течение трех месяцев. Первый этаж выкуплен под офисы, там зарегистрировано не менее 16 организаций. Кроме различных магазинов там располагается страховая компания, аптека и спортклуб Вячеслава Максюты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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