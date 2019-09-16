Спасатели выловили из Хопра в Балашовском районе тело утонувшего мужчины

СЕГОДНЯ 16:53 2019-09-16T16:57:42+03:00

Тело утопленники спасатели вытащили из Хопра в районе Балашова. Фото облспаса

На вид погибшему 55-60 лет

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Спасатели областной службы спасения прибыли на вызов на реку Хопер в районе Балашова. Здесь в воде заметили тело утопленника.

Специалисты Балашовской ПСС обнаружили тело чуть ниже по течению от города и извлекли труп из воды.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», погибшему, одетому в спортивный костюм, на вид 55-60 лет.

Тело передано сотрудникам полиции, они выясняют обстоятельства гибели и личность погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU