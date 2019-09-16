Спасатели выловили из Хопра в Балашовском районе тело утонувшего мужчины
На вид погибшему 55-60 лет
Тело утопленники спасатели вытащили из Хопра в районе Балашова. Фото облспаса
Изменить размер текста:
Спасатели областной службы спасения прибыли на вызов на реку Хопер в районе Балашова. Здесь в воде заметили тело утопленника.
Специалисты Балашовской ПСС обнаружили тело чуть ниже по течению от города и извлекли труп из воды.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», погибшему, одетому в спортивный костюм, на вид 55-60 лет.
Тело передано сотрудникам полиции, они выясняют обстоятельства гибели и личность погибшего.
ИСТОЧНИК KP.RU