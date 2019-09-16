В Саратове мужчина облокотился на сетку и выпал из окна многоэтажки

СЕГОДНЯ 13:17 2019-09-16T13:47:49+03:00

Мужчина сильно разбился, упав из окна на крышу перехода между корпусами. Фото облспаса

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Во Фрунзенском районе Саратова специалисты областной службы спасения эвакуировали с крыши перехода между корпусами многоэтажки на улице Аткарская мужчину. По предварительным данным, он туда упал из окна дома №13/17.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», на крыше перехода между корпусами А и А2 мужчина свалился после того, как облокотился на антимоскитную сетку в проеме окна, которая не выдержала его вес, и они вместе слетели вниз.

С крыши перехода пострадавшего спустили с помощью альпинистского снаряжения областные и городские спасатели. На вид мужчине около 30-35 лет.

С различными травмами его госпитализировали, сотрудники полиции устанавливают все подробности случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU