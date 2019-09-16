2019-09-16T13:47:49+03:00
Происшествия

В Саратове мужчина облокотился на сетку и выпал из окна многоэтажки

Пострадавшего спасатели снимали с крыши перехода между корпусами
Поделиться:
Мужчина сильно разбился, упав из окна на крышу перехода между корпусами. Фото облспасаМужчина сильно разбился, упав из окна на крышу перехода между корпусами. Фото облспаса
Изменить размер текста:

Во Фрунзенском районе Саратова специалисты областной службы спасения эвакуировали с крыши перехода между корпусами многоэтажки на улице Аткарская мужчину. По предварительным данным, он туда упал из окна дома №13/17.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», на крыше перехода между корпусами А и А2 мужчина свалился после того, как облокотился на антимоскитную сетку в проеме окна, которая не выдержала его вес, и они вместе слетели вниз.

С крыши перехода пострадавшего спустили с помощью альпинистского снаряжения областные и городские спасатели. На вид мужчине около 30-35 лет.

С различными травмами его госпитализировали, сотрудники полиции устанавливают все подробности случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дерево в Саратове упало на четыре машины
Панков: Встречи с дольщиками помогают выявить примеры махинаций с квартирами в долгостроях
Главврач Саратовского «Центра-СПИД»: Запасы «Ламивудина» сделаны на два месяца вперед
В ноябре в Энгельсском районе откроется модельная библиотека
В Саратовской области обнаружили некачественный гормональный препарат
Спортсменку из Болгарии обокрали во время чемпионата мира в Саратове
Радаев поручил Бусаргину пожаловаться руководству «Т Плюс» на Саратовский филиал
СМИ: Глава облизбиркома Владимир Писарюк покидает свой пост
Саратовский самбист стал обладателем Кубка Европы
Психбольной педофил напал на шестилетнюю девочку в Ершове
ВИЧ-пациенты Саратова бьют тревогу из-за заканчивающихся лекарств
В Балашовском районе задержали парня с наркотиками
В Балакове мужчина украл из чужой машины домкрат и компрессор
Почти 1,5 тыс. саратовцев посетили Фестиваль ЭКОкультуры
В Саратове двое мужчин украли из подвала кабель
Радаев остался недоволен перекопанным проспектом Кирова