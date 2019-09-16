В Вольске на улице найден труп

СЕГОДНЯ 13:15 2019-09-16T14:32:43+03:00

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В Вольске Саратовской области обнаружен труп мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело было найдено около 11 часов утра сегодня, 16 сентября, между улицами Каховская и Брянская.

Очевидец позвонил в полицию и рассказал, что на земле лежит мужчина без признаков жизни. Прибывшие на место медики констатировали смерть потерпевшего.

Следователи установили, что 57-летний гражданин проживал поблизости, в доме на улице Каховская.

Сейчас устанавливаются причины гибели человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU