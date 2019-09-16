В Вольске на улице найден труп
В Вольске Саратовской области обнаружен труп мужчины.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело было найдено около 11 часов утра сегодня, 16 сентября, между улицами Каховская и Брянская.
Очевидец позвонил в полицию и рассказал, что на земле лежит мужчина без признаков жизни. Прибывшие на место медики констатировали смерть потерпевшего.
Следователи установили, что 57-летний гражданин проживал поблизости, в доме на улице Каховская.
Сейчас устанавливаются причины гибели человека.
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ИСТОЧНИК KP.RU