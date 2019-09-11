У газетного киоска на 1-й Дачной в Саратове лежит труп мужчины
Погибшего, которому на вид за 70 лет, накрыли пледом
Тело мужчины на 1-й ДачнойФото: Екатерина Семенова
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В Кировском районе Саратова, около остановки «1-я Дачная», лежит труп мужчины.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», вызов в полицию был в 7:35 сегодня, 11 сентября. Тело мужчины, которому на вид лет 70, накрыла пледом приехавшая «скорая», констатировавшая смерть.
Продавец киоска на 1-й Дачной Ирина отметила, что пенсионер подошел к ней, чтобы купить газету, и замертво упал. Он был ее постоянным покупателем.
Продавец киоска ИринаФото: Екатерина Семенова
ИСТОЧНИК KP.RU