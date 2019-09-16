2019-09-16T13:09:12+03:00
Происшествия

В поезде Саратов — Балаково найдено тело пенсионера

Проводится проверка
Дарья Вострикова
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Следователи организовали проверку по факту смерти 62-летнего саратовца в вагоне пассажирского поезда.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте, по версии правоохранителей, примерно в 5:30 по местному времени в купе поезда №047 сообщением Саратов — Балаково обнаружили тело без признаков насильственной смерти.

Следователи опросили очевидцев и родственников погибшего, проводится проверка, обстоятельства трагедии устанавливаются.

Напомним, это не первый случай обнаружения трупов в поездах. Ранее, 6 сентября, в вагоне поезда Саратов — Москва также было найдено тело мертвого 58-летнего мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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