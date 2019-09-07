В купе поезда Саратов — Москва нашли тело мертвого мужчины

СЕГОДНЯ 16:39 2019-09-07T16:39:51+03:00

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Южное следственное управление на транспорте СК РФ организовало доследственную проверку по факту смерти 58-летнего саратовца в вагоне поезда.

- Следствие считает, что в 20:05 вчера, 6 сентября, на станции Саратов-1 перед отправлением поезда Саратов — Москва в купе было найдено тело мертвого 59-летнего мужчины. При осмотре признаков насилия не обнаружено, — сообщили «КП-Саратов» в Южном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Следователи обследовали место происшествия, опросили очевидцев и родсивенников погибшего. Проверка установит все обстоятельства инцидента. По результатам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU