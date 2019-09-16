Водитель маршрутки в Саратове увернулся от пешехода и влетел под фуру
Вечером 15 сентября в Саратове произошла авария с участием пассажирской маршрутки №56. Микроавтобус на улице Большая Горная, у дома №28, врезался в стоящий грузовик.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», водитель маршрутки госпитализирован в состоянии средней тяжести бригадой Центра медицины катастроф.
Прибывшим сотрудникам ДПС пострадавший мужчина перед отправкой в больницу смог пояснить, что врезался в грузовик, спасая жизнь пешеходу. По словам водителя, на дорогу перед ним внезапно выбежал человек, и, чтобы не сбить его, он резко бросил микроавтобус в сторону и угодил под фуру.
Выясняются обстоятельства произошедшего, пешеход с места ДТП скрылся.
ИСТОЧНИК KP.RU