2019-09-16T12:44:43+03:00
Происшествия

Водитель маршрутки в Саратове увернулся от пешехода и влетел под фуру

Водитель госпитализирован в состоянии средней степени тяжести
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Водитель маршрутки пострадал в столкновении с грузовикомВодитель маршрутки пострадал в столкновении с грузовиком
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Вечером 15 сентября в Саратове произошла авария с участием пассажирской маршрутки №56. Микроавтобус на улице Большая Горная, у дома №28, врезался в стоящий грузовик.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», водитель маршрутки госпитализирован в состоянии средней тяжести бригадой Центра медицины катастроф.

Прибывшим сотрудникам ДПС пострадавший мужчина перед отправкой в больницу смог пояснить, что врезался в грузовик, спасая жизнь пешеходу. По словам водителя, на дорогу перед ним внезапно выбежал человек, и, чтобы не сбить его, он резко бросил микроавтобус в сторону и угодил под фуру.

Выясняются обстоятельства произошедшего, пешеход с места ДТП скрылся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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