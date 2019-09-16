Под Марксом в ДТП пострадали пять человек
Столкновение произошло у поселка Безымянный
Изменить размер текста:
Утром 16 сентября на трассе Саратов — Ершов в Марксовском районе Саратовской области случилось ДТП. В нем пострадали пять человек.
По сообщению специального корреспондента «КП-Саратов», два автомобиля столкнулись недалеко от села Безымянное. Дорогу не поделили ВАЗ-2107 и Kia.
В результате ДТП пострадали пять человек, все совершеннолетние. Помощи спасателей не потребовалось, никого не зажало.
Пострадавшие госпитализированы работниками «скорой».
ИСТОЧНИК KP.RU