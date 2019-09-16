Под Марксом в ДТП пострадали пять человек

СЕГОДНЯ 10:43 2019-09-16T12:24:56+03:00

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Утром 16 сентября на трассе Саратов — Ершов в Марксовском районе Саратовской области случилось ДТП. В нем пострадали пять человек.

По сообщению специального корреспондента «КП-Саратов», два автомобиля столкнулись недалеко от села Безымянное. Дорогу не поделили ВАЗ-2107 и Kia.

В результате ДТП пострадали пять человек, все совершеннолетние. Помощи спасателей не потребовалось, никого не зажало.

Пострадавшие госпитализированы работниками «скорой».

ИСТОЧНИК KP.RU