С начала года темпы роста химической промышленности Саратовской области увеличились на 7%
Объем товарного производства в химической промышленности Саратовской области за восемь месяцев составил более 61 млрд рублей.
Как уточнили в Минпроме региона, темп роста в действующих ценах в химической промышленности в январе-августе 2019 года составил 107,2% к аналогичному периоду прошлого года.
Лидерами отрасли стали Балаковский филиал АО «Апатит», ООО «Саратоворгсинтез», ООО «НПП «Полипластик», филиал ООО «Хенкель Рус» в Энгельсе и ПАО «Балаковорезинотехника».
Общий объем товарного производства в химической промышленности в январе-августе на 4,1 млрд рублей больше, чем годом ранее.
ИСТОЧНИК KP.RU