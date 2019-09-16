С начала года темпы роста химической промышленности Саратовской области увеличились на 7%

СЕГОДНЯ 09:33 2019-09-16T12:10:34+03:00

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Объем товарного производства в химической промышленности Саратовской области за восемь месяцев составил более 61 млрд рублей.

Как уточнили в Минпроме региона, темп роста в действующих ценах в химической промышленности в январе-августе 2019 года составил 107,2% к аналогичному периоду прошлого года.

Лидерами отрасли стали Балаковский филиал АО «Апатит», ООО «Саратоворгсинтез», ООО «НПП «Полипластик», филиал ООО «Хенкель Рус» в Энгельсе и ПАО «Балаковорезинотехника».

Общий объем товарного производства в химической промышленности в январе-августе на 4,1 млрд рублей больше, чем годом ранее.

ИСТОЧНИК KP.RU