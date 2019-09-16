2019-09-16T07:45:07+03:00
Политика

Взаимный обмен наградами с руководством РЖД вывел Радаева на вершину рейтинга "Губернаторской повестки"

Губернатор получил почетный знак «За заслуги в развитии РЖД»
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Белозеров и РадаевБелозеров и Радаев
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Валерий Радаев поднялся вверх в еженедельном рейтинге фонда «Петербургская политика». В «Губернаторской повестке» за неделю с 9 по 15 сентября глава Саратовской области отметился взаимным награждением с главой РЖД Олегом Белозеровым.

Напомним, в ходе визита в Саратовскую область 11 сентября, глава РЖД передал губернатору почетный знак «За заслуги в развитии РЖД». В свою очередь, Радаев вручил ему благодарность за поддержку в строительстве железнодорожной ветки к новому аэропорту «Гагарин», который в конце августа осмотрел президент страны Путин.

Этот взаимный обмен наградами эксперты оценили, как самое заметное действие саратовского губернатора на минувшей неделе и вывели его на 12 место. За неделю до этого Радаев оказался на 43 месте, с награждением участников Кубка по конкуру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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