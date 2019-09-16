Взаимный обмен наградами с руководством РЖД вывел Радаева на вершину рейтинга "Губернаторской повестки"
Валерий Радаев поднялся вверх в еженедельном рейтинге фонда «Петербургская политика». В «Губернаторской повестке» за неделю с 9 по 15 сентября глава Саратовской области отметился взаимным награждением с главой РЖД Олегом Белозеровым.
Напомним, в ходе визита в Саратовскую область 11 сентября, глава РЖД передал губернатору почетный знак «За заслуги в развитии РЖД». В свою очередь, Радаев вручил ему благодарность за поддержку в строительстве железнодорожной ветки к новому аэропорту «Гагарин», который в конце августа осмотрел президент страны Путин.
Этот взаимный обмен наградами эксперты оценили, как самое заметное действие саратовского губернатора на минувшей неделе и вывели его на 12 место. За неделю до этого Радаев оказался на 43 месте, с награждением участников Кубка по конкуру.
ИСТОЧНИК KP.RU