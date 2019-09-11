Володин проведет встречу с обманутыми дольщиками Саратова

СЕГОДНЯ 17:16 2019-09-11T17:16:46+03:00

Председатель Госдумы рассказал, как будет решаться этот вопрос и что в ближайшее время планирует встретиться с дольщиками 27 домов. Об этой встрече обязательно расскажем в наших постах.

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Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин намерен в ближайшее время встретиться с обманутыми дольщиками. Об этом сообщается на странице сторонников Володина в сети Instagram.

- Дорогие друзья, сегодня речь пойдёт об обманутых дольщиках. Этот вопрос на контроле. Мы с вами, встречаясь первый раз, говорили о необходимости его решения.

На протяжении предыдущих двух лет нам удалось сдать 20 домов, и регион сделал многое для того, чтобы это случилось. Потому что были предоставлены инвестиционные площадки, депутаты Государственной Думы делали все для того, чтобы помогать решить этот вопрос, но вместе с этим мы видим: проблема все-таки остается большой и сложно решить ее за счет тех возможностей, которые есть в регионе. Да, в этом году получится ещё 10 домов сдать, но у нас с вами остаётся ни много ни мало 43 дома. И, конечно, если только не выйти на решения, которые помогут нам серьезно выйти на другие результаты, мы длительное время будем вот так вот топтаться на месте. А это плохо, потому что многие из вас оказались один на один с долгами, с проблемами, и все это понимаю.

В этой связи хочу сказать о той работе, которая была проделана. Вы знаете, что мы вели переговоры и с правительством Российской Федерации, и с Домом.РФ, как институтом ВЭБа, структурой, которая должна заниматься решением этих вопросов.

Вот сейчас уже можно подводить промежуточные итоги и рассказать о том, что нас в перспективе ждёт, потому что ряд вопросов решен. Решение в части определенной проблемных домов приняты. В ближайшее время планирую встретиться с жителями 27 домов, а именно этот перечень определен как проблемный. Мы возьмем на реализацию вот эти именно дома для достройки, площадки, где дома ещё не строятся. А 16 домов будет вести Саратовская область, решая этот вопрос за счет своих возможностей. Поэтому мы в ближайшее время встретимся, с тем, чтобы обсудить вопрос достройки 27 домов. Это ни много ни мало 3 786 семей. Именно это количество договоров между обманутыми дольщиками и застройщиками обсуждалось как задача на реализацию. Это 26 домов в Саратове и один дом в Энгельсе. Вот это объем проблемы, и, соответственно, дальше уже график и задачи, которые в этой связи необходимо решать, мы будем с вами обсуждать.

Одним словом, мы должны сделать все для того, чтобы обманутых дольщиков не осталось. Нам в этом вопросе помогает Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, Правительство Российской Федерации и как структура, созданная под эти задачи, ДОМ.РФ и фонд, который должен эти задачи решать. Спасибо! Надеюсь на встречу буквально в ближайшее время, — заявил Володин.

ИСТОЧНИК KP.RU