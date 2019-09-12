Первый окружной кассационный суд в Саратове начнет работу с 1 октября

СЕГОДНЯ 11:20 2019-09-12T11:42:04+03:00

Решение об этом принято на пленуме Верховного суда 12 сентября

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Первый окружной кассационный суд, решение о создании которого было принято летом 2018 года, начнет свою работу с 1 октября. Сегодня, 12 сентября, на пленуме Верховного суда Председатель ВС РФ Вячеслав Лебедев подтвердил, что новые окружные апелляционные и кассационные суды общей юрисдикции начнут работу именно с 1 октября. Об этом сообщает сайт «Закон.ру».

Напомним, в Саратове создан Первый окружной кассационный суд. С такой инициативой ранее выступал председатель Государственной думы России Вячеслав Володин.

Суд расположен в Саратове, на улице Первомайская, 74. В его территориальную подсудность войдут: Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская, Московская, Нижегородская, Пензенская, Саратовская, Тульская области и Республика Мордовия.

Как уточнили ранее в Верховном суде, формирование кадрового состава, необходимого для начала работы новых окружных судов, завершено.

Предполагалось, что основой кадрового состава нового суда в Саратове станут саратовские юристы. Руководителем Первого окружного кассационного суда еще в прошлом году назначен Николай Подкопаев, который с 2014 года руководил Волгоградским областным судом. Все трое его заместителей — Поволоцкая Ирина Анатольевна, Радченко Татьяна Вениаминовна, Сундуков Сергей Олегович также в последнее время занимали руководящие должности в Волгоградском областном суде. Со 2 сентября к исполнению обязанностей приступили 54 судьи, назначенные на должность Указом президента Российской Федерации.

В суде будет введен принцип сплошной кассации — жалобы не будут предварительно отбираться, не будет рассматриваться обоснованность их подачи. К новому суду перейдут полномочия президиумов судов субъектов по проверке вступивших в силу судебных актов.

ИСТОЧНИК KP.RU