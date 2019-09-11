Радаев пригласил главу РЖД на Саратовский экономический форум

СЕГОДНЯ 16:03 2019-09-11T16:03:55+03:00

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Сегодня в Саратове гендиректор – председатель правления РЖД Олег Белозёров провел сетевое совещание заместителей руководителей филиалов РЖД по кадрам и социальным вопросам. На совещание был приглашен губернатор Радаев, он вместе с Белозеровым испытал электронную систему пропуска пассажиров на вокзалы, которую планируется внедрить в ближайшем будущем.

Олег Белозёров поблагодарил губернатора за внимание к вопросам развития железной дороги и вручил ему ведомственную награду. Радаевр вручил Белозерову благодарственное письмо за участие в строительстве аэропортового комплекса «Гагарин».

- У нас много совместных проектов. В АПК - это зерновые хабы: один готов в Пугачевском районе, на очереди еще пять. Завершен первый этап строительство пассажирских платформ у нового аэропорта «Гагарин», планируется строительство отдельной железнодорожной ветки к терминалу. Планируется также строительство путепровода через железнодорожный переезд на Южном подходе к аэропорту, на Западном обходе Саратовского железнодорожного узла в следующем году начнется строительство моста в Татищевском районе. Реконструируется вокзал и привокзальная площадь, - заявил в своем выступлении Радаев.

Глава региона пригласил участников совещания на Саратовский экономический форум.

- Его ключевая тема – развитие транспортной инфраструктуры как драйвера инвестиционной привлекательности, - подчеркнул Валерий Радаев.

ИСТОЧНИК KP.RU