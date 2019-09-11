2019-09-11T16:07:54+03:00
Происшествия

Массовое ДТП на Политехнической. Госпитализирована женщина

При повороте на 2-ю Поперечную столкнулись пять машин
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ДТП на Политехнической спровоцировало заторДТП на Политехнической спровоцировало затор
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Днем 11 сентября в Саратове, на улице Политехническая, произошло столкновение сразу пяти машин.

Участниками аварии стали Skoda, FAW, Geely, ВАЗ-2107 и маршрутное такси №63.

По предварительным данным, «семерка» остановилась для поворота налево — на улицу 2-я Поперечная. Двигавшиеся сзади автомобили не соблюдали дистанцию и врезались один за другим. В групповом таране участвовали Skoda Fabia, FAW, Geely Emgrand, ВАЗ-2107 и автобус маршрута №63.

В результате ДТП пострадала женщина за рулем Skoda Fabia. Ее доставили в больницу специалисты «скорой помощи».

На месте работают сотрудники ДПС, выясняются обстоятельства аварии. На этом участке дороги образовался затор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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