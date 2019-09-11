Строительство детского сада в Татищево вышло на финишную прямую

СЕГОДНЯ 14:21 2019-09-11T14:23:27+03:00

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По информации местной администрации в рабочем поселке Татищево строительство детского сада на 160 мест находится в стадии завершения – выполнено 98% работ.

Трехэтажное здание детского сада рассчитано на 8 групп, из них: 2 – ясельные группы, 4 – первые младшие группы (для детей с 2 до 3 лет), 2 – вторые младшие группы (для детей с 3 до 4 лет). Также в детском саду будут актовый и спортивный залы, помещения для рисования, лепки, пищеблок, медицинский пункт и прачечная.

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Напомним, детский сад возводится в рамках национального проекта «Демография», инициированного майским указом Президента России Владимира Путина и реализуемого при поддержке и под контролем главы региона Валерия Радаева.

Татищевский детский сад примечателен особым дизайном фасада здания, который разработали местные художники-дизайнеры Центрального дома культуры Татищево – Надежда Рянзина и Екатерина Герасимова. В соответствии с дизайном фасада будут оформляться и внутренние помещения детского сада: блоки детской пирамидки «переместятся» с фасада здания в холлы и группы.

- Оформление углов здания сада геометрическими фигурами стало самым удачным решением из придуманных вариантов. Фасад напомнил пирамидку, поэтому, собственно, сад и будет так называться. Непосредственно компьютерную графику и отрисовку фасада сделала коллега Екатерина Герасимова. Надеюсь, малышам придется по душе совместный результат нашей работы, - рассказала Надежда Рянзина.

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На объекте завершены работы по кладке и штукатурке стен здания, установке оконных блоков, монтажные работы по электропроводке, монтажу мягкой кровли, труб водоснабжения, водоотведения и труб отопления. В здании будущего детсада смонтирована транспортабельная блочно-модульная котельная, установлен грузовой лифт. Завершены работы по утеплению и покраске фасада здания.

Помимо внутренних отделочных работ, сейчас ведется планировка и благоустройство территории детского сада. Идет устройство дорожного полотна и тротуарных дорожек, установка ограждения и системы освещения территории детсада. Ведется монтаж детских игровых площадок.

- Моему ребенку 2,5 года. Конечно, очень ждем новый детский сад. Мы недалеко живем и во время вечерних прогулок следим за строительными работами, ребенок постоянно обращает внимание на фасад здания. Конечно, детский сад яркий, привлекает внимание. Вчера видели, что уже устанавливается детская игровая площадка, – рассказала жительница Татищево и мама ребенка Екатерина Агальцова.

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Напомним, в 2019 году ведется строительство 24 новых дошкольных объектов на 3055 дошкольных мест и 936 новых рабочих мест. Это 8 объектов в Саратове, 10 – в Энгельсе и Энгельсском районе, пристройка в Ершове, новые детские сады в Татищево, Дергачах, Балаково, Вольске.

ИСТОЧНИК KP.RU