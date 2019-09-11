Пьяная компания на ВАЗе влетела в автобус возле Монахова пруда
Днем 11 сентября на дороге из Юбилейного в Солнечный в Кировском районе Саратова случилось ДТП с участием рейсового автобуса.
Возле поворота на Монахов пруд ВАЗ-2112 столкнулся с автобусом маршрута №251.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», по предварительным данным, пьяный водитель ВАЗа не справился с управлением.
Пострадавшие получили травмы средней степени тяжести. Фото облспаса
В автомобиле, кроме него, находились еще три человека, все они, вместе с водителем, получили травмы. Прибывшие врачи «скорой» и Центра медицины катастроф оказали им первую помощь, состояние четверых пострадавших оценивается как средней тяжести.
ИСТОЧНИК KP.RU