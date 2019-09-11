2019-09-11T13:04:27+03:00
Происшествия

Пьяная компания на ВАЗе влетела в автобус возле Монахова пруда

Четыре человека пострадали
Поделиться:
В аварии с пьяной компанией пострадали 4 человека. Фото облспасаВ аварии с пьяной компанией пострадали 4 человека. Фото облспаса
Изменить размер текста:

Днем 11 сентября на дороге из Юбилейного в Солнечный в Кировском районе Саратова случилось ДТП с участием рейсового автобуса.

Возле поворота на Монахов пруд ВАЗ-2112 столкнулся с автобусом маршрута №251.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», по предварительным данным, пьяный водитель ВАЗа не справился с управлением.

Пострадавшие получили травмы средней степени тяжести. Фото облспаса

Пострадавшие получили травмы средней степени тяжести. Фото облспаса

В автомобиле, кроме него, находились еще три человека, все они, вместе с водителем, получили травмы. Прибывшие врачи «скорой» и Центра медицины катастроф оказали им первую помощь, состояние четверых пострадавших оценивается как средней тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ленинском районе еще один адрес остался без воды
ППК РЭО стала официальным партнером саратовского фестиваля ЭКОкультуры
Саратовская спортсменка не прошла в финал чемпионата мира на Родине
Панков: Володин хорошо знаком с успехами и проблемами саратовских вузов
В Саратове продолжается эксперимент по раздельному сбору мусора
В Саратове суд оценил гибель двух человек в ДТП в 600 тыс. рублей
Женщина за рулем «Гранты» сбила ребенка в Вольске
Саратовское УФПС направляет клиентов сгоревшего почтового отделения за 3,5 км
СУ СК: Двое полицейских обокрали мертвеца в Саратове
В Саратовской области высадят деревья на 18,9 млн рублей
Пенсионный фонд в Саратове бьет тревогу: мошенники активизировались
Первый магазин необычных вещей открылся в Саратове
Гендиректор РЖД прилетел в Саратов на совещание
На Измайлова в Саратове девочка попала под колеса Renault