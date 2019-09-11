Пьяная компания на ВАЗе влетела в автобус возле Монахова пруда

СЕГОДНЯ 12:58 2019-09-11T13:04:27+03:00

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Днем 11 сентября на дороге из Юбилейного в Солнечный в Кировском районе Саратова случилось ДТП с участием рейсового автобуса.

Возле поворота на Монахов пруд ВАЗ-2112 столкнулся с автобусом маршрута №251.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», по предварительным данным, пьяный водитель ВАЗа не справился с управлением.

Пострадавшие получили травмы средней степени тяжести. Фото облспаса

В автомобиле, кроме него, находились еще три человека, все они, вместе с водителем, получили травмы. Прибывшие врачи «скорой» и Центра медицины катастроф оказали им первую помощь, состояние четверых пострадавших оценивается как средней тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU