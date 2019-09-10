В Энгельсе горела территория склада «Покровск – мебель»

СЕГОДНЯ 18:34 2019-09-10T18:43:18+03:00

Столб дыма был виден из Саратова

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В городе Энгельс на улице Фридриха Энгельса произошел пожар на промскладе.

Как сообщил специальный корреспондент "КП-Саратов", огонь полыхал на складах «Покровск – мебель». Там произошло возгорание двух ангаров. Столб черного дыма был настолько большим, что пожар было видно даже из Саратова.

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Прибывшие на место пожарные расчёты ликвидировали возгорание, идёт тушение пожара. На месте работают спасатели облспаса Энгельсской ПСС, пожарные.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Обстоятельства возгорания выясняются.

Пожар на мебельном складе

ИСТОЧНИК KP.RU