2019-09-09T14:36:26+03:00
Политика

Татьяна Ерохина победила на довыборах в облдуму Саратовской области

Явка составила 11,56%
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Официально назван победитель довыборов в областную думу по Заводскому одномандатному округу №2.

Как сообщил «КП-Саратов» председатель областного избиркома Владимир Писарюк, 52,21% проголосовавших поддержали Татьяну Ерохину. Ее ближайший соперник, Виктор Черваков от КПРФ, набрал 19,9% голосов.

Явка в округе составила 11,56%, то есть пришли на участки 4 794 избирателя.

При этом Владимир Писарюк заметил, что поведение представителей партии «Яблоко» показалось ему странным. Он отметил, что Вера Афанасьева, которая была кандидатом от этой политической силы, набрала 8,52% голосов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24