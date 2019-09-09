Татьяна Ерохина победила на довыборах в облдуму Саратовской области

СЕГОДНЯ 14:12 2019-09-09T14:36:26+03:00

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Официально назван победитель довыборов в областную думу по Заводскому одномандатному округу №2.

Как сообщил «КП-Саратов» председатель областного избиркома Владимир Писарюк, 52,21% проголосовавших поддержали Татьяну Ерохину. Ее ближайший соперник, Виктор Черваков от КПРФ, набрал 19,9% голосов.

Явка в округе составила 11,56%, то есть пришли на участки 4 794 избирателя.

При этом Владимир Писарюк заметил, что поведение представителей партии «Яблоко» показалось ему странным. Он отметил, что Вера Афанасьева, которая была кандидатом от этой политической силы, набрала 8,52% голосов.

ИСТОЧНИК KP.RU