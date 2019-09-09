2019-09-09T09:33:20+03:00
Политика

В Саратове объявили победителей на довыборах в областную и городскую думы

В Саратовскую областную думу прошла Татьяна Ерохина, в городскую — Александр Абраменко
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В облизбиркоме подвели предварительные итоги выборовВ облизбиркоме подвели предварительные итоги выборов
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По данным избирательной комиссии Саратовской области на утро 9 сентября, довыборы в областную думу и городскую думу Саратова состоялись.

В Единый день голосования в Саратове выбирали депутатов на вакантные места в областной и в городской думе.

В Кировском городском округе №10 побеждает единоросс, директор ОАО «Завод «Нефтемашгаз» Александр Абраменко (1 006 голосов). Вторым с отставанием почти в два раза стал Павел Карпович, выдвигавшийся от КПРФ (614 голосов).

В областную думу по Заводскому одномандатному округу №2 проходит самовыдвиженец, руководительница саратовской приемной спикера ГД Татьяна Ерохина (4 794 голоса), вторым оказался представитель КПРФ Виктор Черваков (1 827).

Протоколы предварительных итогов выборов были подписаны еще ночью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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