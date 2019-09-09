В многоэтажке в Энгельсе нашли боевую гранату в бытовке
Боеприпас оказался не учебным и представлял реальную опасность
Фото облспас
Изменить размер текста:
ЧП случилось 8 сентября в доме №41 во 2-м микрорайоне Урицкого в Энгельсе.
Местные жители обнаружили в бытовке возле подъезда на первом этаже пятиэтажного дома боевую гранату.
То, что боеприпас оказался не учебным, подтвердили прибывшие на место ЧП специалисты-саперы. Кроме них, к месту опасной находки выезжали пожарные, медики «скорой помощи», сотрудники полиции, ГИБДД, ФСБ, Росгвардии и ОМОН.
Спасатели Энгельсской ПСС облспаса эвакуировали жильцов двух домов.
Специалисты разобрали гранату на части прямо на месте и передали детали на экспертизу.
ИСТОЧНИК KP.RU