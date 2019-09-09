В многоэтажке в Энгельсе нашли боевую гранату в бытовке

СЕГОДНЯ 06:36 2019-09-09T08:14:22+03:00

Боеприпас оказался не учебным и представлял реальную опасность

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ЧП случилось 8 сентября в доме №41 во 2-м микрорайоне Урицкого в Энгельсе.

Местные жители обнаружили в бытовке возле подъезда на первом этаже пятиэтажного дома боевую гранату.

То, что боеприпас оказался не учебным, подтвердили прибывшие на место ЧП специалисты-саперы. Кроме них, к месту опасной находки выезжали пожарные, медики «скорой помощи», сотрудники полиции, ГИБДД, ФСБ, Росгвардии и ОМОН.

Спасатели Энгельсской ПСС облспаса эвакуировали жильцов двух домов.

Специалисты разобрали гранату на части прямо на месте и передали детали на экспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU