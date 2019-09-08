Парень за рулем ВАЗ-2110 пострадал после столкновения с Hyundai в Ленинском районе

СЕГОДНЯ 08:30 2019-09-08T08:30:03+03:00

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Вчера, 7 сентября, в 22:40 напротив дома 116 Ж на проспекте 50 лет Октября в Ленинском районе столкнулись две легковушки.

Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГИБДД, 36-летний нетрезвый водитель ВАЗ- 2110 при повороте налево не захотел уступать дорогу Hyundai под управлением 21-летней девушки.

Виновник ДТП госпитализирован с травмами, обстоятельства происшествия выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU