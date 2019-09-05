В Вольске недалеко от детсада «Медвежонок» рыбак спас тонущих людей

СЕГОДНЯ 18:31 2019-09-05T18:36:49+03:00

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В областную службу спасения в Вольске Саратовской области поступил сигнал о тонущих людях напротив улицы Коммунарная, недалеко от детсада №12 «Медвежонок».

Когда спасатели на катере «Нептун» прибыли к месту ЧП, оказалось, что людей из воды уже спас местный рыбак, который оказался рядом на лодке «Гулянка».

Вместе со спасателями и сотрудниками ГИМС людей доставили на берег и передали в руки ожидавших их «скорой помощи» и полиции.

Правлда, оказалось, что в медицинской помощи никто не нуждался.

ИСТОЧНИК KP.RU