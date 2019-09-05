2019-09-05T11:53:45+03:00
Происшествия

Названы виновники гибели слесаря в трамвайном депо Саратова

Готовится возбуждение уголовного дела
Екатерина Семенова
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В Саратове готовится возбуждение уголовного дела по факту трагической гибели в трамвайном депо.

Как сообщили «КП-Саратов» в Гострудинспекции региона, уже возбуждено административное производство, материалы для уголовного — переданы в органы следствия.

Напомним, 22 июля слесарь-электрик по ремонту электрооборудования упал с крыши трамвая. Он получил тяжелую травму головы и был госпитализирован, но вскоре скончался в больнице.

Комиссия ГИТ начала проверку. Было установлено, что слесарь не получал направления на работу на крыше вагона и, скорее всего, проверял ранее выполненный ремонт и собирал инструменты.

Проверка также показала, что не был оформлен наряд-допуск на работу на высоте, слесарь не был обеспечен средствами индивидуальной защиты, а также его не обучили технике безопасности.

Комиссия пришла к выводу, что причинами несчастного случая стали: неудовлетворительная организация работ, недостаток контроля со стороны руководства. Ответственными признаны МУПП «Саратовгорэлектротранс» и начальник вагоноремонтных мастерских Кировского трамвайного депо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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