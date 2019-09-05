Названы виновники гибели слесаря в трамвайном депо Саратова
В Саратове готовится возбуждение уголовного дела по факту трагической гибели в трамвайном депо.
Как сообщили «КП-Саратов» в Гострудинспекции региона, уже возбуждено административное производство, материалы для уголовного — переданы в органы следствия.
Напомним, 22 июля слесарь-электрик по ремонту электрооборудования упал с крыши трамвая. Он получил тяжелую травму головы и был госпитализирован, но вскоре скончался в больнице.
Комиссия ГИТ начала проверку. Было установлено, что слесарь не получал направления на работу на крыше вагона и, скорее всего, проверял ранее выполненный ремонт и собирал инструменты.
Проверка также показала, что не был оформлен наряд-допуск на работу на высоте, слесарь не был обеспечен средствами индивидуальной защиты, а также его не обучили технике безопасности.
Комиссия пришла к выводу, что причинами несчастного случая стали: неудовлетворительная организация работ, недостаток контроля со стороны руководства. Ответственными признаны МУПП «Саратовгорэлектротранс» и начальник вагоноремонтных мастерских Кировского трамвайного депо.
ИСТОЧНИК KP.RU