2019-07-23T10:35:19+03:00
Происшествия

В Саратове слесарь СГЭТ упал с крыши трамвая

Мужчину госпитализировали
Екатерина Семенова
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Фото СУ СКР по Саратовской областиФото СУ СКР по Саратовской области
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Слесарь МУПП «Саратовгорэлектротранс» упал с крыши трамвая и получил травмы.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, по данному факту начата проверка.

ЧП случилось 22 июля в депо МУПП «СГЭТ». 48-летний слесарь-электрик во время ремонта трамвая упал с крыши вагона. Мужчина получил травмы и был госпитализирован.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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