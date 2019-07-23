В Саратове слесарь СГЭТ упал с крыши трамвая

СЕГОДНЯ 10:21 2019-07-23T10:35:19+03:00

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Слесарь МУПП «Саратовгорэлектротранс» упал с крыши трамвая и получил травмы.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, по данному факту начата проверка.

ЧП случилось 22 июля в депо МУПП «СГЭТ». 48-летний слесарь-электрик во время ремонта трамвая упал с крыши вагона. Мужчина получил травмы и был госпитализирован.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU