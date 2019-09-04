Очевидцы запечатлели спящего мужчину на месте круглосуточных работ на Радищева
Читатель иронизирует над перекопанными улицами
Фото очевидца
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Читатель «КП-Саратов» поделился фотографией лежащего на месте вскрышных работ человека на улице Радищева.
По мнению очевидца, это представитель ремонтной бригады, которая ведет раскопки.
- На Радищева активно работают. Скоро починят сети. На совещании при главе города тепловыми сетями было озвучено, что подрядчики перешли на круглосуточный режим работы... Не обманули)) — иронизирует читатель.
Фотография сделана напротив дома №27. В настоящее время там действительно ведутся вскрышные работы силами «Т Плюс». Участок между улицей Сакко и Ванцетти и Театральной площадью закрыт для движения.
ИСТОЧНИК KP.RU