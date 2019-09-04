В Саратове откроют проезд по улице Октябрьская

СЕГОДНЯ 10:23 2019-09-04T10:38:00+03:00

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Сегодня, 4 сентября, в мэрии прошло постоянное действующее совещание при главе Саратова Михаиле Исаеве.

О раскопках магистралей на дорогах рассказывал главный инженер ПАО Т Плюс Игорь Струков.

Напомним, что именно эта организация устроила масштабный ремонт на основных магистралях, в числе которых Чапаева, 50-й Стрелковой Дивизии, Радищева и другие.

Депутат Виктор Марков спросил, когда сделают Кузнечную улицу, а также остальные крупные дороги. Вопрос актуален с началом учебного года, когда количество машин на дорогах увеличилось.

- Октябрьская улица откроется завтра. Сегодня все приводят в порядок, вывозят оборудование. Улицы Чапаева и Чернышевского откроются для проезда на следующей неделе. Казачья, переход на Рахова - на этой неделе. Улицу Радищева придется подождать - из-за смены подрядчика она откроется лишь в конце сентября. Вообще все завершить планируется к 15 октября и открытие движения, - отметил представитель "Т Плюс".

ИСТОЧНИК KP.RU