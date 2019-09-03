2019-09-03T15:42:36+03:00
Недвижимость

Новые коммуникации ООО «КВС» прослужат не менее 50 лет

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С целью обеспечения бесперебойного водоснабжения жителей многоквартирных домов ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» продолжает поэтапную замену наиболее аварийных участков внутриквартальных водопроводных сетей. На текущий момент полностью завершены работы по улицам Перспективная, 17, 19, 21, 23, Московская, 119/123, 135/144, 129/133, Миллеровская, 71а. Выполнен монтаж труб по адресам: Шелковичная, 12, Международная, 12, 14, Тархова, 33, 35, Топольчанская, 7, Провиантская, 4, Чернышевского, 16, 18, 123, 125, 127, 4-й Чернышевский проезд, 7.

ООО «КВС» производит замену изношенных коммуникаций на качественные полимерные трубы различного диаметра. Используемые материалы соответствуют всем современным техническим требованиям. Сроки безаварийной эксплуатации полимерных трубопроводов — не менее 50 лет, что превышает срок концессионного соглашения.

Напоминаем, что при реконструкции и модернизации городского водного комплекса компанией «КВС» особое внимание уделяется не только качеству поставляемого ресурса, но и влиянию деятельности компании на экологическое состояние региона. Такие проблемы как истощение ресурсов питьевой воды, загрязнение окружающей среды являются ключевыми при принятии финансовых и инвестиционных решений. В этих вопросах ООО «КВС» следует рекомендациям Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ) в области устойчивого развития и «зеленых» инвестиций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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