В Саратове спасли котика из слива раковины
Спецоперацию провел горспас [фото]
Фото Саратовской городской службы спасения
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В Октябрьском районе Саратова в городскую службу спасения поступил вызов от хозяев кота.
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Как сообщили «КП-Саратов» в горспасе, животное застряло лапой в сливе раковины, зацепившись за решетку.
Спасатели выехали на место ЧП, на 2-ю Садовую, 2. Там они разрезали решетку кусачками и освободили кота.
Фото Саратовской городской службы спасения
ИСТОЧНИК KP.RU