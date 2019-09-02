2019-09-02T11:31:53+03:00
Общество

В Саратове спасли котика из слива раковины

Спецоперацию провел горспас [фото]
Екатерина Семенова
Поделиться:
Фото Саратовской городской службы спасенияФото Саратовской городской службы спасения
Изменить размер текста:

В Октябрьском районе Саратова в городскую службу спасения поступил вызов от хозяев кота.

.

.

Как сообщили «КП-Саратов» в горспасе, животное застряло лапой в сливе раковины, зацепившись за решетку.

Спасатели выехали на место ЧП, на 2-ю Садовую, 2. Там они разрезали решетку кусачками и освободили кота.

Фото Саратовской городской службы спасения

Фото Саратовской городской службы спасения

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24