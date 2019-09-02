В Саратове спасли котика из слива раковины

СЕГОДНЯ 10:58 2019-09-02T11:31:53+03:00

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В Октябрьском районе Саратова в городскую службу спасения поступил вызов от хозяев кота.

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Как сообщили «КП-Саратов» в горспасе, животное застряло лапой в сливе раковины, зацепившись за решетку.

Спасатели выехали на место ЧП, на 2-ю Садовую, 2. Там они разрезали решетку кусачками и освободили кота.

Фото Саратовской городской службы спасения

ИСТОЧНИК KP.RU