2019-09-03T10:30:11+03:00
Общество

Радаев отметил важность диагностики и лечения онкологии в Саратовской области

В СГУ создают лабораторию биомедицинской фотоакустики, которая обеспечит исследовательскую базу для нового онкоцентра
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Ректор Чумаченко и губернатор Радаев. Фото пресс-службы главы регионаРектор Чумаченко и губернатор Радаев. Фото пресс-службы главы региона
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В СГУ открывается новая научная лаборатория, которая должна стать исследовательской базой для онкологического центра. Его строительство планируется в Саратове в ближайшее время. Создание лаборатории получило поддержку от губернатора. Средства на нее поступили благодаря гранту правительства РФ для исследований по ранней диагностике, лечению онкологических, инфекционных и сердечно-сосудистых заболеваний с помощью революционных технологий в медицине. Об этом на торжественной линейке 2 сентября рассказал ректор СГУ Алексей Чумаченко.

- Мы за последние годы создали несколько таких лабораторий. Новая будет работать в области медицинских технологий, борьбы с онкологическими заболеваниями. Мы ее в ближайшее время оснастим аппаратурой высочайшего класса — аналогов этому оборудованию в нашей стране пока нет. Проекты, которые важны для региона, в приоритете у нас, в СГУ, — заявил ректор.

Губернатор Валерий Радаев присутствовал на торжественной линейке студентов СГУ как председатель попечительского совета вуза. Ему показали проект лаборатории.

Радаев отметил важность ее создания для Саратовской области.

- В этом году мы завершаем подготовку к строительству современного онкологического центра, и нам очень важно иметь мощную исследовательскую базу. Ее обеспечит новая лаборатория прорывных технологий в медицине. Мы должны помнить главную цель — забота о людях, продление жизни, обеспечение современной диагностики и лечения здесь, на территории Саратовской области, — заявил Валерий Радаев.

Лабораторию в СГУ планируется запустить в декабре этого года. К тому времени будет закуплено необходимое оборудование, а также оформлена юридическая документация.

ИСТОЧНИК KP.RU

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