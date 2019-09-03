2019-09-03T08:58:20+03:00
Происшествия

Ночью в Юрише едва не сгорели дома на улице 2-я Линия

Крупный пожар успели локализовать до распространения на соседние дома
Поделиться:
Огонь грозил перекинуться на соседние домаОгонь грозил перекинуться на соседние дома
Изменить размер текста:

Минувшей ночью, после полуночи в поселке Юриш Заводского района Саратова вспыхнул частный жилой дом №32 по улице 2-я Линия. Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», огонь грозил перекинуться на соседние деревянные строения.

Прибывшие пожарные расчеты оперативно локализовали возгорание, а затем ликвидировали пожар.

Ночной пожар в Юрише

Ночной пожар в Юрише

В результате, по предварительным данным, пострадавших нет. Дом вместе с надворными постройками полностью уничтожен огнем.

Причины возгорания устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24