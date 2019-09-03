Ночью в Юрише едва не сгорели дома на улице 2-я Линия
Крупный пожар успели локализовать до распространения на соседние дома
Огонь грозил перекинуться на соседние дома
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Минувшей ночью, после полуночи в поселке Юриш Заводского района Саратова вспыхнул частный жилой дом №32 по улице 2-я Линия. Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», огонь грозил перекинуться на соседние деревянные строения.
Прибывшие пожарные расчеты оперативно локализовали возгорание, а затем ликвидировали пожар.
Ночной пожар в Юрише
В результате, по предварительным данным, пострадавших нет. Дом вместе с надворными постройками полностью уничтожен огнем.
Причины возгорания устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU